La definizione e la soluzione di: Dirottato come un bus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DEVIATO

Significato/Curiosità : Dirottato come un bus

Flusso del segnale (sezione Esempio di flusso del segnale di un lettore CD) Selezionando l'ingresso corretto sul ricevitore, il segnale è Dirottato internamente verso un amplificatore che amplifica il voltaggio del segnale dal livello ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

