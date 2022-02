La definizione e la soluzione di: Diffusa all intorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IRRADIATA

Significato/Curiosità : Diffusa all intorno

Soju patata. La gradazione alcolica varia dal 14% al 45% ma la variante più Diffusa è intorno al 20%. Nel 2011 il soju prodotto dalla Jinro è risultato il superalcolico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Si stringe intorno alla vita; La spreca chi s accanisce intorno a un lavoro; Lo strato di foglie che si deposita intorno agli alberi; intorno alle macchie;