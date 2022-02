La definizione e la soluzione di: Si dice citando le parole testuali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SIC

Significato/Curiosità : Si dice citando le parole testuali

Blog forum, il genere testuale con più alto numero di errori - 6,5 errori circa ogni mille parole - analisi effettivamente non realistica se si considera la scelta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con dice; citando; parole; testuali; Si dice di un letto da usare in tenda; Il Reiner che ha diretto il film Codice d onore; Lo dice chi dubita; Si dice di un ente statale inutile e farraginoso; Si scrive citando testualmente; Vivono recitando ; Lo battiamo recitando il mea culpa; Si fa suscitando rumore o scandalo; La meridiana in due parole ; Gioco di parole ... francese; Il modo di dire le parole ; Otaria in due parole ; Trasmette agli utenti RAI informazioni testuali ; Cerca nelle Definizioni