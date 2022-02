La definizione e la soluzione di: Danno nome a una zuppa della cucina cinese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : NIDI DI RONDINE

Significato/Curiosità : Danno nome a una zuppa della cucina cinese

Nidi di rondine (categoria Stub - cucina cinese) una zuppa tipica della cucina cinese. Questi, sciolti nell'acqua, Danno alla zuppa una consistenza gelatinosa molto apprezzata non solo nella cucina cinese ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

