La definizione e la soluzione di: Le culla il mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BARCHE

Significato/Curiosità : Le culla il mare

Mar Mediterraneo (reindirizzamento da mare Mediterraneo) ponte tra territori, la regione del Mediterraneo è considerata culla di alcune tra le più antiche civiltà del Pianeta, nonché teatro principale della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con culla; mare; Firenze ne è una culla ; Servì da culla a Gesù; La culla ... del sole; Il continente culla della civiltà; Un asciugamano da mare ; Una serie di attività per formare un gruppo di lavoro; Il mare interno su cui si affaccia Baku; Finire in fondo al mare ; Cerca nelle Definizioni