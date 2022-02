La definizione e la soluzione di: Un controllo fatto solo perché lo si deve fare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRO FORMA

Significato/Curiosità : Un controllo fatto solo perche lo si deve fare

Altre definizioni con controllo; fatto; solo; perché; deve; fare; Siglare per controllo ; Operazione di controllo ; Liberatosi dal controllo del difensore avversario; Accertamento o ricerca eseguito da un controllo re; __ di fatto = relazione tra conviventi; L autore del misfatto ; fatto in maniera da offrire il minimo attrito all aria; fatto in maniera da offrire il minimo attrito all aria; Valgono solo se hanno la copertura; Achille che canta solo noi; Governa tutto solo ; A volte è il solo che possa salvare; Soli, perché abbandonati; Forse perché della fatal quiete tu sei l _ a me sì cara vieni o sera: Foscolo; Si affila perché tagli; È famoso perché mangia, beve e se ne va a spasso!; Chi investe deve fare attenzione a quella speculativa; deve conoscerla l autista; deve presentarlo chi sbarca in UK; Chi la fa, deve aver pazienza; fare a pugni sul ring; Chi investe deve fare attenzione a quella speculativa; Pianta con le cui foglie si può fare un decotto per la cura dello stress; Costringe a rifare i calcoli; Cerca nelle Definizioni