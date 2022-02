La definizione e la soluzione di: È al comando di un plotone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TEN

Significato/Curiosità : e al comando di un plotone

Fucilazione (reindirizzamento da plotone di esecuzione) fucilazione è un metodo di esecuzione capitale compiuto con armi da fuoco, in cui uno o più individui — definiti nella fattispecie plotone d'esecuzione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

