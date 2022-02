La definizione e la soluzione di: La coda degli agnelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LI

Significato/Curiosità : La coda degli agnelli

Juventus Football Club (categoria Aziende quotate presso la Borsa Italiana) Qualche decennio dopo, con l'ingresso degli agnelli nell'amministrazione della Vecchia Signora (1923), il tifo per la squadra si diffuse anche tra gli operai ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con coda; degli; agnelli; Sono in coda ; coda rdo, pauroso; Cavallo dalla coda nera; Vigliacchi, coda rdi; Partecipano alla suddivisione degli utili; Un attributo degli auguri; Il bon è degli educati; Le tradizioni degli avi; Iniziali di agnelli , il noto musicista; Le hanno lupi e agnelli ; L uccello conosciuto come avvoltoio degli agnelli ; Gianni agnelli lo era per antonomasia; Cerca nelle Definizioni