La definizione e la soluzione di: La cittadina toscana in cui si assegna il Premio Bancarella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PONTREMOLI

Significato/Curiosità : La cittadina toscana in cui si assegna il Premio Bancarella

Giulio Andreotti (categoria Vincitori del Premio Bancarella) un uomo senza carattere», in Corriere.it, 15 febbraio 2011. URL consultato il 15 febbraio 2011. ^ G.M.Bellu, La CIA disse sì al golpe, Repubblica, 5 dicembre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con cittadina; toscana; assegna; premio; bancarella; Una concittadina di Figaro; cittadina della Sicilia nella Riviera dei Ciclopi; cittadina portoghese nell Estremadura; cittadina dell Anconetano; Una pasta fresca toscana ; Isola toscana del Tirreno; Faccio... ma in toscana ; La città toscana con Via Fillungo; La sorte che ci è assegna ta; A Striscia li assegna no d oro; Si contrassegna no con un teschio; Viene assegna to nella pallacanestro dopo un fallo; _ Vergani: fu tra i fondatori del premio Bagutta; Salume premio ; Il premio d apertura quando si gioca a tombola; premio esposto; Cerca nelle Definizioni