La definizione e la soluzione di: Chi investe deve fare attenzione a quella speculativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BOLLA

Significato/Curiosità : Chi investe deve fare attenzione a quella speculativa

Fondo comune di investimento (sezione Chi gestisce i fondi) nell'ordinamento statunitense si chiama mutual fund e investe solo in azioni e obbligazioni a differenza di altri fondi (e.g. gli hedge fund); non è ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con investe; deve; fare; attenzione; quella; speculativa; Lo utilizza chi investe col computer; Si investe nell'impresa; deve conoscerla l autista; deve presentarlo chi sbarca in UK; Chi la fa, deve aver pazienza; deve averne il romanziere; Pianta con le cui foglie si può fare un decotto per la cura dello stress; Costringe a rifare i calcoli; fare una pausa; Solita... nel fare ; S attraversano facendo attenzione ; attenzione ! a Berlino; Segno che attira l attenzione ; Stato vigile di attenzione ; quella falsa abbonda; È milionaria quella di De Filippo; quella greca è la colofonia; C è quella di arrangiarsi; In economia c è quella speculativa ; In economia c è quella speculativa ; Cerca nelle Definizioni