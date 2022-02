La definizione e la soluzione di: Il braccio cui è fissata la randa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BOMA

Significato/Curiosità : Il braccio cui e fissata la randa

Glossario dei termini marinareschi (A-B) (reindirizzamento da braccio (tangone)) sostiene la base della randa. Il boma è fissato all'albero tramite uno snodo detto trozza che consente al boma di modificare il suo orientamento rispetto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

