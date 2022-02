La definizione e la soluzione di: Associazioni come le ONLUS. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ONG

Significato/Curiosità : Associazioni come le ONLUS

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (reindirizzamento da ONLUS) l'acronimo ONLUS, nell'ordinamento italiano, è un particolare tipo di qualifica che un'organizzazione può assumere. Esse sono Associazioni, enti o cooperative ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con associazioni; come; onlus; associazioni Cristiane Lavoratori Italiani; Le associazioni che promuovono il turismo locale; associazioni di gente pia; Attivismo nell'ambito di partiti o associazioni ; Lo è l uomo come animale; Aspre e pungenti, come certe critiche; Gli organi legislativi svizzeri come il Gran Consiglio; Dirottato come un bus; Una onlus per l'ambiente; Sono simili alle onlus ; Sono come le onlus ; Sono simili alle onlus ;