Soluzione 4 lettere : TELO

Significato/Curiosità : Un asciugamano da mare

asciugamano elettrico per asciugare le mani con l'aria calda, vedi Asciugamani elettrico. Un asciugamano è un lembo di tessuto o carta in grado di assorbire i liquidi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con asciugamano; mare; asciugamano da mare; Un asciugamano da spiaggia; asciugamano da spiaggia; Il piccolo asciugamano liturgico durante la messa; Una serie di attività per formare un gruppo di lavoro; Il mare interno su cui si affaccia Baku; Finire in fondo al mare ; Prendere il mare ; Cerca nelle Definizioni