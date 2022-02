La definizione e la soluzione di: Un albero d alto fusto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OLMO

Significato/Curiosità : Un albero d alto fusto

Palo alto stai cercando altri significati, vedi Palo alto (disambigua). Palo alto (nome spagnolo che significa albero alto) è una città di 61 200 abitanti degli Stati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con albero; alto; fusto; albero della Pianura Padana; albero simile alla robinia; Le abitazioni più caratteristiche di albero bello; albero dal legno chiaro; Si prova per chi sta in alto ; Gli alto parlanti dell hi-fì; Bob, asso americano del salto in lungo; Quella leggera comprende il salto in lungo; Un giovane fusto in vivaio; Piante con il fusto carnoso; È all interno del fusto ; Un albero d alto fusto ; Cerca nelle Definizioni