La definizione e la soluzione di: Viene utilizzata per abbattere rocce tenere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : PICCONATRICE

Significato/Curiosità : Viene utilizzata per abbattere rocce tenere

Personaggi de La Ruota del Tempo Sapienti, guida poi tutto il gruppo alla fortezza di rocce Fredde e quindi ad Alcair Dale, dove Rand Viene riconosciuto come Car'a'carn dai Capoclan. Al seguito ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con viene; utilizzata; abbattere; rocce; tenere; Un impresa poco credibile che... viene da lontano; Velivolo che interviene in caso di incendi; viene celebrata nella festa del Purim; viene eletto dal conclave; Tecnologia costruttiva utilizzata per i muri di sostegno delle autostrade; Auto utilizzata per... incidenti stradali; Un ottima qualità di farina utilizzata per fare dolci; È utilizzata dalle donne per depilarsi; Si devono... abbattere nel bowling; abbattere o scavare con un arnese manuale; abbattere animali per il sostentamento; Il cilindro che la palla da bowling deve abbattere ; Studia suoli e rocce ; Insidiose fenditure nelle rocce ; Riducono le rocce ; Scava le rocce ; Si pianifica per ottenere un risultato; Può contenere una perla; Un modo di tenere il fucile; Può contenere una bibita; Cerca nelle Definizioni