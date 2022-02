La definizione e la soluzione di: Una direzione della clinica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SANITARIA

Significato/Curiosità : Una direzione della clinica

Policlinico Umberto I (sezione clinica medica e chirurgica) strutture esterne. Sul finire dell’Ottocento le Cattedre di clinica Medica e di clinica Chirurgica della Sapienza sono dirette da due personalità di grande rilievo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con direzione; della; clinica; Sigla di una direzione investigativa; Nella direzione giusta; Effetto contrario alla direzione di uno sparo; La direzione dell ago calamitato della bussola; Le virtù della dottrina cattolica; Le sorelle della mamma; Un francescano portoghese trai dottori della Chiesa; L inizio... della Traviata; Può trovare impiego anche in una clinica privata; E molto scrupolosa in clinica ; Una “sala” della clinica ostetrica; Andar in clinica privata; Cerca nelle Definizioni