La definizione e la soluzione di: Titolo d autorità presso gli indigeni delle Antille. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CACICCO

Significato/Curiosità : Titolo d autorita presso gli indigeni delle Antille

Bartolomé de Las Casas (categoria Voci biografiche con codici di controllo di autorità) l'importazione di schiavi neri per sostituire gli indigeni nei "laboriosi inferni delle miniere d'oro delle Antille"; tuttavia, ritrattò in seguito questa posizione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con titolo; autorità; presso; indigeni; delle; antille; Riporta il titolo e l autore del libro; Era il titolo di Creso; È stato insignito d un titolo onorifico abbreviazione; È stato insignito d un titolo onorifico abbreviazione; Atto con cui un autorità giudiziaria richiede ad un altra di compiere determinate incombenze processuali; Un autorità senza uguali; Eccessi d autorità ; Richiedere con forza e autorità ; Cambiano spesso... in espresso ; Località presso il passo del Tonale; Località presso Venezia che ci ricorda certe famose baruffe; Il fiume che sbocca presso Odessa; Gli indigeni della Nuova Zelanda; Gli indigeni delle Americhe; indigeni sudafricani del Natal; Gli indigeni dell'America Latina per gli spagnoli; Un grande peschereccio per la cattura delle aringhe; I lucignoli delle candele; Lo sono i punti alla fine delle domande; Il senso delle dita; Si distilla alle antille ; Un meticcio delle antille ; Meticci delle antille ; L isola delle Grandi antille con San Juan; Cerca nelle Definizioni