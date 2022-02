La definizione e la soluzione di: Studia di notte standosene con il naso per aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASTRONOMO

Altre definizioni con studia; notte; standosene; naso; aria; studia suoli e rocce; Disciplina che studia forma e struttura del corpo umano; S arricchisce studia ndo; Si studia prima di attuarlo; La pizzica a cui è dedicata una allegra notte nel Salento; La dea greca della notte ; Le scuole che chiudono a tarda notte ; Vedono bene anche di notte ; Studia di notte standosene con il naso per aria (ma non è lo studente svogliato); Si sente con il naso ; Il naso nei prefissi; La metropoli giapponese sede di Panaso nic e Sharp; Specialista di orecchio e naso ; In aria ce nè una sola; C è anche la culinaria ; Una scuola secondaria superiore; Località della Ciociaria ; Cerca nelle Definizioni