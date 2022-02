La definizione e la soluzione di: Sono distanti dal fronte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RETROVIE

Significato/Curiosità : Sono distanti dal fronte

Prima guerra mondiale (sezione Corrispondenza dal fronte) conflitto in teatri molto distanti l'uno dall'altro: nel Caucaso la Russia si ritrovò a sostenere un difficile secondo fronte in un territorio impervio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

