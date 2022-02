La definizione e la soluzione di: Sono in coda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OD

Significato/Curiosità : Sono in coda

Massimo coda Massimo coda (Cava de' Tirreni, 10 novembre 1988) è un calciatore italiano, attaccante del Lecce. Attaccante forte fisicamente e dotato di buona tecnica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Lo sono gli impianti di risalita come le seggiovie; Lo sono i popoli non civilizzati; sono distanti dal fronte; Lo sono i nativi di Dakar; coda rdo, pauroso; Cavallo dalla coda nera; Vigliacchi, coda rdi; coda di coniglio;