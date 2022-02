La definizione e la soluzione di: Rischiava il rogo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ERETICO

Significato/Curiosità : Rischiava il rogo

Papa Innocenzo VIII (categoria Morti il 25 luglio) Ferdinando Rischiava di produrre conseguenze penali: alla terza reiterazione consecutiva per lo stesso reato, che sarebbe caduta il 29 giugno 1489, il tribunale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

