La definizione e la soluzione di: Un possesso che è diviso in più parti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : COMPROPRIETÀ

Significato/Curiosità : Un possesso che e diviso in piu parti

Impero partico (reindirizzamento da Regno dei parti) furono più pericolose delle invasioni straniere, e l'Impero dei parti cadde quando Ardashir I, un re vassallo dei parti, si rivoltò contro gli Arsacidi e ne ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con possesso; diviso; parti; Il possesso re legittimo; possesso dei requisiti; Il fiabesco possesso re di una lampada magica; Prendere possesso ; Hanno il corpo diviso in segmenti; È diviso in posti auto; Sottile parete diviso ria; “Five”... diviso “fìve”; Il fiume e il diparti mento con Albi; Diparti mento francese che ha per capoluogo Tolone; Ettore, il regista del film Una giornata parti colare; Lo sono le parti te a scacchi senza un vincitore; Cerca nelle Definizioni