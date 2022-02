La definizione e la soluzione di: Pianta con le cui foglie si può fare un decotto per la cura dello stress. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PASSIFLORA

Altre definizioni con pianta; foglie; fare; decotto; cura; dello; stress; pianta che nutre uomini e animali; pianta ... senza rami; Cavità in cui è impianta to il dente; pianta che vive nell acqua; __ foglie tta, attrice; Lo strato di foglie che si deposita intorno agli alberi; Una fibra tessile ricavata dalle foglie di agave; Scrisse Come le foglie ; Costringe a rifare i calcoli; fare una pausa; Solita... nel fare ; fare i conti; Un decotto prima di dormire; Un decotto psichedelico di origine sudamericana; decotto a base di erbe, spezie, eccetera; decotto , tisana; cura strade; Non si può cura re con la bocca chiusa; L arte di cura rsi il viso; Complicata, oscura ; La zona dello stadio dove si scalda il calciatore; Prodotto modello ; Un modello di auto Honda; Ripetuto secondo un modello fisso; Mistress in breve; Cedimento dovuto allo stress ing; stress ante, assillante; Ci sono quelli di stress , crescita o sonno; Cerca nelle Definizioni