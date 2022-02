La definizione e la soluzione di: Passa... masticando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FAME

Significato/Curiosità : Passa... masticando

Le avventure di Tom Sawyer protestando tutta la propria innocenza Tom rimane a terra in un angolo, masticando il proprio amaro dolore a terra. Immagina che se fosse morto annegato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

