La definizione e la soluzione di: Parolina latina che ricorre nei codicilli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ITEM

Significato/Curiosità : Parolina latina che ricorre nei codicilli

Papa Anastasio I (categoria Voci biografiche con codici di controllo di autorità) Catacomba di Ponziano. La sua memoria liturgica ricorre il 19 dicembre (il 27 aprile secondo il Liber Pontificalis). Le sue reliquie assieme a quelle di papa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con parolina; latina; ricorre; codicilli; parolina che obietta; Una parolina che fa felice lo spasimante; Una parolina di sprone; Una parolina come la; Espressione latina che indica un immotivato accanimento giudiziario; Proprio così alla latina ; generis: locuzione latina ; In quel posto alla latina ; La quartana è ricorre nte; È una ricorre nza solo per metà; ricorre d inverno; ricorre spesso in nomi doppi; Cerca nelle Definizioni