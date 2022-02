La definizione e la soluzione di: Non concedere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NEGARE

Significato/Curiosità : Non concedere

Presidente della Repubblica Italiana nominare un terzo dei componenti della Corte costituzionale (art. 135); concedere la grazia e commutare le pene (art. 87). Conferisce inoltre le onorificenze ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

