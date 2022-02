La definizione e la soluzione di: Monumento a forma di parallelepipedo allungato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OBELISCO

Significato/Curiosità : Monumento a forma di parallelepipedo allungato

Tombe etrusche (categoria Collegamento interprogetto a una categoria di Wikimedia Commons presente ma assente su Wikidata) una vera e propria tomba a dado perché la struttura era isolata su tutti e quattro i lati. Quando invece il parallelepipedo è isolato solamente sui tre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

