La definizione e la soluzione di: Gli esami che si superano... rispondendo a voce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ORALI

Significato/Curiosità : Gli esami che si superano... rispondendo a voce

Episodi di Grey's Anatomy (ottava stagione) (sezione Che c'è negli uomini...) fatto che Cristina molto probabilmente, per la sua situazione sentimentale, non riuscirà a passare gli esami e Meredith sentendoli dice loro che invece ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con esami; superano; rispondendo; voce; Una parte degli esami ; Risultati di esami ; Gi esami a voce; esami nati con attenzione; Si superano sollevando un piede; superano la misura; Gi esami che si superano ... rispondendo a voce; Che superano il limite in termini di quantità; Si attua non rispondendo ... ai cronisti; Gi esami che si superano... rispondendo a voce; Si dice rispondendo a una telefonata; Ha la voce in ribasso; Lo è una voce afona; Dispositivo che impedisce di sentire la propria voce negli auricolari; Dà la propria voce ad altri attori; Cerca nelle Definizioni