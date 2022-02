La definizione e la soluzione di: Un francescano portoghese trai dottori della Chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : SANT ANTONIO DA PADOVA

Significato/Curiosità : Un francescano portoghese trai dottori della Chiesa

Antonio di Padova (categoria dottori della Chiesa cattolica) portoghese appartenente all'Ordine francescano, proclamato santo da papa Gregorio IX nel 1232 e dichiarato dottore della Chiesa nel 1946. Da principio canonico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

