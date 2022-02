La definizione e la soluzione di: Esposizione di fatti secondo la successione nel tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CRONISTORIA

Significato/Curiosità : Esposizione di fatti secondo la successione nel tempo

esposizione d arte; esposizione d arte; esposizione abbreviata; esposizione sistematica di una parte della filosofia; Le evita chi riesce a... farsi solo i fatti suoi; Agevole, fatti bile; Riportare fatti ; fatti in questo modo; Ambiente in secondo piano sulla scena; Ordinare secondo un criterio; Ripetuto secondo un modello fisso; secondo Freud, è la sede dell inconscio; Una successione di alberi; Grandi onde marine in successione ; Una successione ordinata di elementi; La successione di più cose, una dopo l'altra; Associazione tempo ranea d Imprese; Passano con il tempo ; Contempo raneità di eventi; Punto fermo nel tempo ;