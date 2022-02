La definizione e la soluzione di: Economico microprocessore per Pc. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CELERON

Significato/Curiosità : Economico microprocessore per Pc

PC IBM settembre 1981 all'aprile 1987, fu uno dei primi personal computer con microprocessore ad architettura x86, ed è stato poi sostituito dall'IBM Personal Computer ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con economico; microprocessore; Cattivo andamento economico ; Dominio economico esercitato tramite abusi ing; Distribuire, nel linguaggio economico e giuridico; Poco... economico ; Cerca nelle Definizioni