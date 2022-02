La definizione e la soluzione di: Come una sostanza resistente al fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : APIRA

Significato/Curiosità : Come una sostanza resistente al fuoco

Corpo nazionale dei vigili del fuoco Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (in acronimo C. N. VV. F. ed abbreviato VV. F.) è un corpo civile della Repubblica italiana, con funzioni di polizia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Altre definizioni con come; sostanza; resistente; fuoco; Lo sono gli impianti di risalita come le seggiovie; Insigni... come professorí; L individuo come soggetto in grado di utilizzare razionalmente il denaro; Esattamente come richiesto; sostanza organica azotata; Permette di comprendere la natura di una sostanza ; sostanza viscosa che cola dalle conifere; sostanza lubrificante; Metallo pesante e poco resistente ; resistente al calore; Si dice di una persona robusta e resistente ; Cordicella sottile e resistente ; Un segno di fuoco ; Un fuoco all aperto; I Vigili del fuoco stendono quello di salvataggio; Non ancora messi sul fuoco ; Cerca nelle Definizioni