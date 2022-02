La definizione e la soluzione di: Chi lo sgrana, prega con devozione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ROSARIO

Altre definizioni con sgrana; prega; devozione; Si sgrana no dai baccelli; Il cereale che si sgrana ; Si sgrana pregando; Fa sgrana re gli occhi; Vi si prega e vi si espia; Si può dire prega ndo; Si sgrana prega ndo; Il libro con cui prega no gli Israeliti; Senso dominante di composta e severa sacralità e devozione ; La spontanea rinuncia fatta per devozione ; Lealtà, devozione ; Che mostra devozione e rispetto; Cerca nelle Definizioni