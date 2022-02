La definizione e la soluzione di: Attraversa il poligono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIAGONALE

Significato/Curiosità : Attraversa il poligono

poligono Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi poligono (disambigua). In geometria un poligono (dal greco p???? (polys, "molti") e ????a (gonia, "angolo") ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 febbraio 2022

Come i cerchi inseriti all interno di un poligono ; Bersagli da poligono di tiro; poligono con cinque lati; Elemento del poligono | Venerdì 26 novembre 2021;