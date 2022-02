La definizione e la soluzione di: Abbruciacchiare la biancheria con il ferro troppo caldo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STRINARE

Altre definizioni con abbruciacchiare; biancheria; ferro; troppo; caldo; Prolungata immersione in acqua della biancheria da lavare; Toglie le pieghe alla biancheria ; Ornano la biancheria più fine; Noto marchio di biancheria ; Polverizza il ferro ; Attira il ferro ; ferro, cantante; Meteorite ferro so; Artista che bada troppo alla forma esteriore; troppo all inizio; Invecchiati troppo in dispensa; Lodare... troppo ; caldo soffocante; Molto caldo e opprimente; Il brülé si beve caldo ; Un tipo di jazz caldo ;