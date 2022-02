La definizione e la soluzione di: Uccello che vive nelle regioni circumpolari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FALAROPO

Significato/Curiosità : Uccello che vive nelle regioni circumpolari

Lagopus boreali circumpolari, la pernice dalla coda bianca è un Uccello alpino nordamericano e la pernice bianca alpina vive sia nelle regioni artiche che sulle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 1 febbraio 2022

