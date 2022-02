La definizione e la soluzione di: Prima di vincit omnia in un opera di Caravaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AMOR

Significato/Curiosità : Prima di vincit omnia in un opera di Caravaggio

Amor vincit omnia (Caravaggio) Amor vincit omnia è un dipinto a olio su tela (156 × 113 cm) realizzato tra il 1602 e il 1603 dal pittore italiano Caravaggio. È conservato nella Gemäldegalerie ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 1 febbraio 2022

