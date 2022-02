La definizione e la soluzione di: Preciso, privo di errori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ESATTO

Significato/Curiosità : Preciso, privo di errori

Errore di semantica In particolare è presente un errore di semantica quando un programma viene eseguito (cioè è quindi privo di errori di sintassi), ma fornisce output incoerente

