La definizione e la soluzione di: Non bevono alcolici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ASTEMI

Significato/Curiosità : Non bevono alcolici

Bevanda alcolica alcoliche quando contengono da 1,4 a 20 gradi alcolici e, superalcoliche quando contengono dai 21 gradi alcolici a salire. In Italia la somministrazione, ovvero ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 1 febbraio 2022

Altre definizioni con bevono; alcolici; Le bevono i più ingenui; Si bevono dopo i pasti; Nella mitologia bevono sangue e temono l aglio; Mangiano le orecchiette e bevono il Primitivo; Vi abbondano gli alcolici ; Vi si servivano alcolici nel proibizionismo ing; Quando viene il suo turno di mettersi al volante non beve alcolici ; Fabbrica di alcolici ; Cerca nelle Definizioni