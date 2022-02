La definizione e la soluzione di: Era il più battuto collegamento tra due località. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : STRADA MAESTRA

Significato/Curiosità : Era il piu battuto collegamento tra due localita

Altre definizioni con battuto; collegamento; località; Malinconico, abbattuto ; Fu abbattuto nel 1989; Paese che ha combattuto una guerra con l Iran; Hanno combattuto in Iraq; collegamento di pezzi del puzzle complementari; II collegamento che rimanda a un sito Internet; collegamento , punto di contatto; Linea di volo con costante collegamento radio; Rinomata località turistica europea sul Mediterraneo; località della Ciociaria; località della Liguria nota per la sua focaccia; San : località del Senese; Cerca nelle Definizioni