La definizione e la soluzione di: Asino selvatico diffuso in Asia meridionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ONAGRO

Significato/Curiosità : Asino selvatico diffuso in Asia meridionale

Equus hemionus (reindirizzamento da Asino selvatico Asiatico) L'Asino selvatico Asiatico (Equus hemionus Pallas, 1775) è un rappresentante della famiglia degli Equidi. Pur essendo simile esteriormente all'Asino selvatico ...

