La definizione e la soluzione di: Un apertura con larghezza superiore all altezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : FINESTRA PANORAMICA

Significato/Curiosità : Un apertura con larghezza superiore all altezza

Container (categoria Voci con codice Thesaurus BNCF) interna: 5.860 mm larghezza esterna: 2.438 mm larghezza interna: 2.310 mm altezza esterna: 2.591 mm altezza interna: 2.360 mm larghezza apertura posteriore: ...

