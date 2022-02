La definizione e la soluzione di: Comprende Somalia, Etiopia ed Eritrea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : CORNO D\'AFRICA

Etiopia odierne Eritrea ed Etiopia settentrionale, un regno conosciuto come D'mt. La capitale si trovava nei pressi della città di Yeha, a nord dell'Etiopia. Secondo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 gennaio 2022

Altre definizioni con comprende; somalia; etiopia; eritrea; Permette di comprende re la natura di una sostanza; Quella leggera comprende il salto in lungo; comprende le grotte di Postumia; Il termine che comprende giornali, radio e TV; Regione della somalia ; Stato dell Africa dell est tra Etiopia e somalia ; Territorio etiope conteso con la somalia ; Città e porto della somalia ; Titolo dei re d etiopia ; Stato dell Africa dell est tra etiopia e Somalia; Cristiani dell etiopia ; Sigla dell'etiopia ; Stato di fronte all eritrea ; In fondo all eritrea ; La regione eritrea con il porto di Assab; I confini dell eritrea ; Cerca nelle Definizioni