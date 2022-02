La definizione e la soluzione di: Andate via per il poeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ITE

Significato/Curiosità : Andate via per il poeta

Via Francigena è nota la frase del poeta Goethe secondo cui la coscienza d'Europa è nata sulle vie di pellegrinaggio. A partire dal 1994 la Via Francigena è stata dichiarata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 gennaio 2022

