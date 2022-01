La definizione e la soluzione di: Fa verde il prato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ERBA

Significato/Curiosità : Fa verde il prato

prato (Italia) mercante Francesco Datini, ma è nell'Ottocento che prato vide un impetuoso sviluppo industriale, che ne fa ancora oggi uno dei distretti più importanti a ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

