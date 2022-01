La definizione e la soluzione di: Non puo precedere zio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IL

Significato/Curiosità : Non puo precedere zio

Apocope (categoria Pagine con collegamenti non funzionanti) oggi obsoleta. Esiste però anche la forma troncata Fra per Frate, fatta precedere al nome proprio, sia dinanzi a consonante che a vocale, per la quale sono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

