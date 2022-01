La definizione e la soluzione di: Frasi altrui riportate in un discorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CITAZIONI

Significato/Curiosità : Frasi altrui riportate in un discorso

Glossario delle Frasi fatte glossario delle Frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. Nel glossario non sono inclusi i proverbi, che sono un particolare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

Altre definizioni con frasi; altrui; riportate; discorso; frasi da scontenti; frasi amorevoli; frasi lusinghiere | Venerdì 26 novembre 2021; È onnipresente nelle frasi dell egocentrico; Occupa Stati altrui ; Intromissione nelle decisioni altrui ; Si toglie quando conclude una visita a casa altrui ; Ossequioso alla volontà altrui ; Informazioni recenti riportate sui quotidiani; Un discorso da pettegoli; discorso solenne; Il soggetto di un discorso ; Trascrive un discorso ; Cerca nelle Definizioni