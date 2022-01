La definizione e la soluzione di: La fanno andare e tornare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RIMA

Significato/Curiosità : La fanno andare e tornare

Lasciati andare Lasciati andare è un film del 2017 diretto da Francesco Amato. La pellicola è una commedia ambientata a Roma, avente come protagonisti Toni Servillo, Verónica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

Altre definizioni con fanno; andare; tornare; Se ne fanno corone; Uomini che fanno orrore; Si fanno spesso durante la seduta dal dentista; Il cereale con cui si fanno le tortillas; Dirigersi, andare ; andare di buon passo; Sbandare lateralmente in auto; Lo è la donna che vuol comandare ; tornare tranquilli; Uscire da uno stato di torpore, tornare alla realtà; Permette di tornare sulle posizioni perdute; Superare una malattia per tornare in salute; Cerca nelle Definizioni