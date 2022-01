La definizione e la soluzione di: Breve assenso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : SI

Significato/Curiosità : Breve assenso

Procedimento legislativo (sezione Fase dell'assenso reale) approvato nella stessa forma da entrambe le camere prima di ricevere assenso reale. L'assenso reale è l'ultima fase del procedimento legislativo e non può avviarsi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

Altre definizioni con breve; assenso; Aprile in breve ; Terza e quarta in breve ; breve fiume; L ettolitro in breve ; L assenso più breve; L'assenso di monsieur; assenso a Londra; assenso strappato; Cerca nelle Definizioni