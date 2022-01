La definizione e la soluzione di: Di base pari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AE

Significato/Curiosità : Di base pari

Numeri pari e dispari dispari, altrimenti è pari. La stessa idea è valida se si usa una qualsiasi base pari. In particolare, un numero espresso nel sistema di numerazione binario ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 gennaio 2022

